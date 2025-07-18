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Dünya

Netanyahu'dan Gazze talimatı! Katar'da kalmalarını istedi

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes anlaşması sağlanana kadar Katar'ın başkenti Doha'da kalmaya devam etmesi talimatı verdiği açıklandı.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Netanyahu'dan Gazze talimatı! Katar'da kalmalarını istedi
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Yedioth Ahronot gazetesinin müzakerelere ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başbakan Netanyahu, koalisyon ortaklarını İsrail heyetinin Doha'da kalmaya devam edeceği yönünde bilgilendirdi.

Haberde, İsrail ile Hamas heyetlerinin katıldığı dolaylı müzakerelerin önemli anlaşmazlık konuları bulunmasına rağmen sürdüğü ve birçok başlıkta ilerleme sağlandığı ileri sürüldü.

NETANYAHU'NUN MORAG KORİDORU ISRARINDAN VAZGEÇTİĞİ İDDİASI

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan kaynaklar, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinden çekilmesi konusunda esneklik gösterdiğini ve ateşkesin ardından Morag Koridorunda işgalini sürdürme talebinden vazgeçtiğini ileri sürdü.

Güneydeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'ndan çekilmesinin yanı sıra İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeperinde 2 kilometreye kadar genişleyen sözde tampon bölgelerinin birkaç yüz metreye düşürülerek yeni mevzilerine çekilmeye hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN, üzerinde bir türlü uzlaşılamayan İsrail ordusunun Gazze'den çekilme haritasına ve takvimine ilişkin konuda, arabulucuların İsrail'in yeni önerisini Hamas'a sunduğunu aktarmıştı.

İsrail'in sunduğu yeni öneride, Morag Koridoru'ndan çekilmenin yanı sıra tampon bölgenin de daraltılmasını içerdiği iddia edilmişti.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. Teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş ama İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

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