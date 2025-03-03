İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Hamas'ın sunulan şartları kabul etmemesi ve İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atacakları tehdidinde bulundu.

Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek "İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost Başkan Trump bu dostluğu her gün gösteriyor." dedi.

Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme planıyla ve İsrail'in istediği silahları göndererek bu dostluğunu açıkça gösterdiğini söyleyen Netanyahu, Trump'ın İsrail'e İran'a karşı "işi bitirmek" için mühimmat göndererek ve Hamas'a esirleri bırakması için baskı yaparak yardımcı olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "geçici ateşkesi 50 gün uzatma" planını "Bu süre zarfında Gazze'deki savaşı sona erdirecek kalıcı bir ateşkesin koşullarını tartışabiliriz." diye savundu.

Bu plana göre, Gazze Şeridi'nde kalan İsrailli esirlerin yarısının hemen serbest bırakılacağını, kalan yarısının ise kalıcı ateşkes üzerinde anlaşmaya varılırsa salıverileceğini aktaran Netanyahu, İsrail'in bu planı kabul ettiğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürdü.

Netanyahu, Hamas'ın "kalıcı bir ateşkes için hiçbir şekilde kabul edilemeyecek teklifler" sunduğunu iddia etti.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım malzemesi girişini durdurduğunu hatırlatan Netanyahu, bu malzemelerin Gazze halkına ulaşmadığını ileri sürdü.

Netanyahu, "Hamas esirlerimizi tutmaya devam ederse daha ileri adımlar atacağız." tehdidinde bulunarak ABD ve Başkan Trump'ın İsrail'i bu konuda destekleyeceğini savundu.

- İSRAİL, GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİNİ DURDURMUŞTU

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması dün sona ermişti.

Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engellediğini kaydetmişti.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının açık bir ihlali olduğu gerekçesiyle İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini durdurmasına tepki göstermişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar

İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin bir hafta içinde Gazze Şeridi'ne karşı tansiyonu yükseltme planını devreye sokabileceğini iddia etti.

05.11 ABD'nin New York eyaletinde bulunan ünlü Times Meydanı, Ramazan ayının gelişiyle birlikte yüzlerce Müslüman'ın katıldığı iftar ve teravih namazına ev sahipliği yaptı. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen Müslümanlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtıktan sonra meydanda hep birlikte teravih namazı kıldı.

01.56 Katar ve Ürdün, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmasını kınadı.

00.33 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Hamas'ın sunulan şartları kabul etmemesi ve İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atacakları tehdidinde bulundu.

00.00 İsrail ordusuna ait bir insanız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

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