İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4489
  • 6,228
  • 226.14
  • 92.627
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Netanyahu'dan 'İran kıtalar arası balistik füze denemesi yaptı' iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah erken saatlerde uydu yerleştirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanan İran'ı yalancılıkla suçladı ve Tahran yönetiminin aslında kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığını iddia etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Netanyahu, İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin göreve başlaması sebebiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada İran'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İran'ın başarısızlıkla sonuçlanan yörüngeye uydu yerleştirme girişimine değinen Netanyahu, Tahran yönetimini yalan söylemekle suçladı.

Yörüngüye uydu yerleştirme girişiminin aslında İran'ın kıtalar arası balistik füze geliştirmek için attığı ilk adım olduğunu öne süren Netanyahu, "Bugünkü girişim İran'ın yalanlarının bir parçası. İsrail, İran'ın yalanlarını ortaya çıkarmak zorunda. İran her zaman yalan söylüyor." dedi

İran'a Suriye'den hızlıca çekilin mesajı

Netanyahu, Suriye'deki İran varlığı ve İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılarına da değindi.

İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılarına devam edeceği mesajı veren Netanyahu, "Size (İran) oradan (Suriye'den) hızlıca ayrılmanızı tavsiye ediyorum, çünkü saldırılarımıza söz verdiğimiz gibi durmadan ve korkusuzca devam edeceğiz." diye konuştu.

İran, bu sabaha karşı Peyam (Mesaj) adlı uyduyu uzaya fırlatmış ancak yörüngeye yerleştirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

20 bin sözleşmeli öğretmen alıanacak

20 bin sözleşmeli öğretmen alıanacak

Japonya, İsrail ile iş birliği yapacak

Japonya, İsrail ile iş birliği yapacak

İş birliği protokolü imzalandı

İş birliği protokolü imzalandı

Apple'a iyi haber: Reddedildi

Apple'a iyi haber: Reddedildi

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Trump'a tepki: Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var

Trump'a tepki: Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var

Netanyahu gözdağı verdi: Size söylüyorum, hızlıca çıkın

Netanyahu gözdağı verdi: Size söylüyorum, hızlıca çıkın
 

POPÜLER HABERLER

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA