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Dünya

Netanyahu'dan İran'a açık tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ı ve desteklediği vekil grupları, 'kim bize zarar verirse biz de ona zarar vereceğiz.' ifadeleriyle tehdit etti.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 22:01 - Güncelleme:
Netanyahu'dan İran'a açık tehdit
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısının başlangıcında açıklama yaptı.

İran'ın yıllardır doğrudan veya vekilleri aracılığıyla İsrail'e karşı faaliyet gösterdiğini belirten Netanyahu, "Bu nedenle İsrail, İran ve vekillerine karşı savunma ve saldırı yönünde hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu, "Kim bize zarar verirse ya da zarar vermeyi planlıyorsa, biz de ona zarar vereceğiz." şeklinde "basit bir ilkeyle" hareket ettiklerini söyledi.

Tahran yönetiminin, İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlediği saldırısına misilleme açıklamalarıyla tansiyon yükselirken, İsrail bugün geniş katılımlı güvenlik kabinesi ve ardından da "İran ile gerilim" gündemiyle savaş kabinesi yapılacağını duyurmuştu.

- İsrail'in saldırısına misilleme açıklaması gelmişti

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. Saldırıda, ayrıca 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.

İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırısı düzenlemesinin ardından "hava savunmasını güçlendirmek" için yedek askerleri göreve çağıracağını ve bütün askerlerin ev izinlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

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