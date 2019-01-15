İsrail Başbakanı Netanyahu’dan İran’a gözdağı: Suriye'den hızlıca çıkın, saldırılarımızı durdurmayacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Suriye’deki varlığını hedef alarak, “Suriye’den hızlıca çekilin. Saldırılarımızı durdurmayacağız.” ifadelerini kullandı.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) yeni Genelkurmay Başkanı olarak atanan Aviv Kochavi’nin görevi devralma töreninde İran’a karşı tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu.

“Size söylüyorum, (Suriye’den) hızlıca çıkın. Saldırılara son vermeyeceğiz.” diye konuşan Netanyahu, İran’ın bu sabah fırlattığı ancak yörüngeye yerleştirmede başarısız olduğu uydusuyla ilgili de yalan söylediğini belirtti.

Netanyahu, İran'ın uydu fırlatma adı altında kıtalararası balistik füze geliştirme konusundaki gerçek niyetini örtbas etmeye çalıştığını belirterek, “Her zaman yalan söylüyorlar. Bu konuyla ilgili yalan söylüyorlar. Uzaya bir uydu fırlatma girişimlerinin başarısız olduğunu söylerken de yalan söylüyorlar.” şeklinde konuştu.