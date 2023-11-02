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Dünya

Netanyahu'dan 'kara operasyonu' itirafı: Acı kayıplarımız var

İsrail Başbakanı Netanyahu, 'Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var' dedi.

2 Kasım 2023 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
Netanyahu'dan 'kara operasyonu' itirafı: Acı kayıplarımız var
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 27'inci günde de devam ediyor. İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı. Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

NETANYAHU'DAN İTİRAF

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" dedi.

  • Netanyahu
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  • kayıplarımız

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