Netanyahu'dan 'kara operasyonu' itirafı: Acı kayıplarımız var

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 27'inci günde de devam ediyor. İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı. Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

NETANYAHU'DAN İTİRAF



İsrail Başbakanı Netanyahu, "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" dedi.