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Dünya

Netanyahu'dan Lübnan'a saldırı tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun ateşkes sonrası Beyrut'u ilk kez bombalamasının ardından Lübnan'ı bir kez daha tehdit etti.

AA28 Mart 2025 Cuma 17:51 - Güncelleme:
Netanyahu'dan Lübnan'a saldırı tehdidi
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Başbakan Netanyahu, Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkesten sonra Beyrut'a ilk kez düzenledikleri saldırı sonrası resmi X hesabından açıklamada bulundu.

Netanyahu, "Lübnan'daki yeni durumu kabullenmemiş olanlar bugün kararlılığımızın bir örneğini daha gördü." ifadesini kullandı.

Bölgedeki denklemin değiştiğini ve 7 Ekim 2023 öncesi yaşananların bir daha tekrar etmeyeceğini iddia eden Netanyahu, "Lübnan'ın herhangi bir bölgesine" saldırılar düzenleyebilecekleri yönünde tehditte bulundu.

27 Kasım sonrası bir ilk İşgalci İsrail Beyrut'u bombaladı

Öte yandan Netanyahu'nun Lübnan'la gerilim devam ederken Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile "istişare toplantısı" yaptığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Genelkurmay Başkanı Zamir ve Savunma Bakanı Katz'ın yanı sıra bazı bakanların da toplantıya katıldığı bildirildi.

İSRAİL, LÜBNAN'LA YAPILAN ATEŞKESTEN SONRA İLK KEZ BEYRUT'U HEDEF ALDI

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı. Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırı tehdidinde bulunan İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Hades Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Başkent Beyrut'u 4 ay aradan sonra ilk kez hedef alan İsrail ordusu, yerle bir edilen binada Hizbullah'ın insansız hava araçlarını sakladığını öne sürmüştü.

İsrail ordusu, Beyrut'a yönelik son saldırısını, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım 2024'te gerçekleştirmişti.

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