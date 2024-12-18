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Dünya

Netanyahu'dan skandal Suriye kararı! İşgal için talimat verdi

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede başlattığı işgalin gelecek yılın sonuna kadar devam ettirilmesi talimatını verdiğini yazdı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 13:07 - Güncelleme:
Netanyahu'dan skandal Suriye kararı! İşgal için talimat verdi
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Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Netanyahu'nun dün gittiği Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede İsrail ordusuna bazı talimatlar verdiği belirtildi.

Netanyahu'nun orduya Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi talimatı verdiği ifade edildi.

İsrail Başbakanı, dün Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yle birlikte 7 Aralık sonrası işgal edilen Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeye gitmişti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun burada İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda tampon bölgedeki işgalinin "geleceğine yönelik yönergeleri belirlediği" belirtilmiş ancak detay verilmemişti.

Netanyahu, Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede yaptığı açıklamada, buradaki işgalin "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtmişti.

Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'na gitti

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