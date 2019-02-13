İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2845
  • 5,9579
  • 221.817
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Netanyahu, dünkü Suriye'ye yönelik saldırıların İsrail ordusu tarafından yapıldığını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı bölgelerin tank atışlarıyla vurulmasının arkasında İsrail ordusunun olduğunu doğruladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Netanyahu, 13-14 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için Varşova'ya hareketinden önce başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Binyamin Netanyahu, Suriye hariç bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu söyledi.

Varşova'daki konferansın odak noktasının İran olduğunu belirten Netanyahu, konferansın önemini vurguladı.

İsrail'in İran'a karşı attığı adımlara değinen Netanyahu, "Her zaman İran'ı durdurmak için çalışıyoruz. Dün de dahil olmak üzere her gün İran ve onun bölgeye yerleşme girişimlerine karşı çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullanarak dünkü saldırıların İsrail ordusu tarafından yapıldığını açıklamış oldu.

Suriye'deki yerel kaynaklar dün İsrail tarafından Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde Beşşar Esed rejimine destek veren Hizbullah noktalarının tank atışlarıyla vurulduğunu duyurmuş, İsrail makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

- İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

İsrail "sürpriz bir şekilde" bu yıl Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, 11 Ocak'ta Şam Havalimanı'na yönelik yapılan saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

Uzmanlar, Netanyahu'nun Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları üstlenmesinin arkasında 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin yattığı yorumunu yapıyor.

Prens Selman çalışmaları denetlemek için Kabe´nin üstüne çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırım

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 27 ölü

İran'da terör saldırısı: 27 ölü
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li başkan Özlem Çerçioğlu, afişim görünmüyor diye ağaçları kestirdi

CHP´li başkan Özlem Çerçioğlu, afişim görünmüyor diye ağaçları kestirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA