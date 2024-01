Netanyahu'dan ümidi kesip, yarı yolda bıraktılar: Defetmenin zamanı geldi!

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik sürdürdüğü saldırlara sessiz kalşan Batı medyası Netanyahu hakkında dikkat çeken bir makale kaleme aldı. İngiliz medyası The Economist, Netanyahu'nun başarısız olduğunu yazdı. Yayınlanan makalede, Netanyahu'nun her şeyi berbat ettiği ve "defetmenin zamanın geldiği" belirtildi.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELİYOR

İsrail'in başlattığı Gazze katliamı, bölgede büyük bir krizi de beraberinde getirdi. Filistin halkını acımasız bir soykırıma tabi tutan İsrail, İran ve Lübnan'la da savaşın eşiğine geldi. İsrail'in savaş suçlarına her geçen gün yenisi eklenirken ülke içinde de büyük bir siyasi kaos yaşanıyor. İsrail ordusu, aldığı darbeler ve açılan yeni cepheler nedeniyle kan kaybederken İsrail Başbakanı Netanyahu, başlattığı saldırılarda yaşadığı başarısızlık nedeniyle istifa çağrılarıyla yüzleşiyor. Krizin boyutu her geçen gün derinleşirken İngiliz dergi The Economist dikkat çeken bir analiz yayınladı.

"NETANYAHU HER ŞEYİ BERBAT ETTİ"

Bölgede yaşananları mercek altına alan The Economist, Netanyahu'nun liderliğindeki İsrail'in kendi güvenliğini baltalayan hatalar yaptığını kaleme aldı. Netanyahu öncülüğündeki İsrail ordusunun sayısız sivilin ölümünün sorumlusu olduğunu hatırlayan dergi, bölgedeki insani krizin de derinleştiğini bildirdi.

"HİÇBİR PLANI YOK"

"Bölgeye çok az su, yiyecek ve ilaç ulaşıyor ve siviller için gerçekten güvenli bölgeler yok. Netanyahu'nun anarşi veya askeri işgal dışında hiçbir planı yok gibi görünüyor." diyen Economist, Netanyahu'nun zayıfladığının altını çizdi.

"DEFETMENİN ZAMANI GELDİ"

"Netanyahu her şeyi berbat etti. İsrail'in güvende olması için Netanyahu'yu defetmenin zamanı geldi" ifadelerini kullanan Economist, görevde kalabilmek için yaptıklarına dikkat çekti. Analizde "Netanyahu görevde kalmak için çaresizce ABD'nin sabrını sınadı, Arap devletlerini dehşete düşürdü, koalisyonundaki ve İsrail seçmenlerindeki aşırılık yanlılarına dalkavukluk yaptı. Ancak bu yaptıkları Gazze'de geri tepecek ve İsrail'in daha geniş güvenlik kaygılarıyla uğraşmasını engelleyecek." İfadeleri kullanıldı.