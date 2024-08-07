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Dünya

Netanyahu'dan vatandaşlarına 'İran' mesajı: Sabırlı olun ve soğukkanlı kalın

İran ile gerilim devam ettiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkesinin hem savunma hem de saldırıya hazırlıklı olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan 'sabırlı olmalarını ve soğukkanlı kalmalarını' istedi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
Netanyahu'dan vatandaşlarına 'İran' mesajı: Sabırlı olun ve soğukkanlı kalın
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Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusuna bağlı zırhlı birliklere ait bir üssü ziyaret ederek askerlerle bir araya geldiği belirtildi.

Netanyahu, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, İsrail'in hem savunma hem de saldırıya hazır olduğunu dile getirdi.

"SOĞUKKANLILIĞINIZI KORUYUN"

Zafere doğru ilerlediklerini ileri süren Netanyahu, "İsrailli vatandaşların teyakkuzda olduğunu biliyorum ve sizden tek bir ricam var. Sabrınızı ve soğukkanlılığınızı koruyun." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN HENİYYE KARŞILIĞI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

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