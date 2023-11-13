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Dünya

Netanyahu'dan yana tavır aldı

İsrail'de 'savaş kabinesi' olarak adlandırılan 'Acil Durum Hükümeti' bakanlarından Benny Gantz'ın, Gazze saldırıları devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevde kalmasından yana olduğu belirtildi.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 13:36 - Güncelleme:
Netanyahu'dan yana tavır aldı
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İsrail basınında yayımlanan bir haberde, eski Savunma Bakanı ve "savaş kabinesi" üyesi Gantz'ın Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında Netanyahu'nun koltuğunda kalmasını desteklediği aktarıldı.

Haberde, Gantz'ın çevresiyle yaptığı özel görüşmelerde "savaş zamanında" başbakanın değiştirilemeyeceğini söylediği ifade edildi.

İsrail basınında, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlanmasının ardından ülkede erken seçime gidilebileceği ve Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu kaybedebileceğine ilişkin haberler yayımlanıyor.

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