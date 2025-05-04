Netanyahu'dan Yemen'e saldırı tehdidi: Patlamalar olacak

Netanyahu, X hesabından yayınladığı videoda, Husilere karşı ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini açıkladı.

Uzun süredir ABD saldırısı altındaki Yemen'den ateşlenen bir füzenin Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından Netanyahu, Husileri "patlamalar olacak" diye tehdit etti.

İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyleyen Netanyahu, "ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz." dedi.

GÜVENLİK KABİNESİ GAZZE'Yİ GÖRÜŞMEK ÜZERE TOPLANACAK

Netanyahu, açıklamasında Gazze'ye saldırıların genişletilmesini görüşmek üzere bu akşam yapılacak güvenlik kabinesi toplantısına da değindi.

Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşandığını söyleyen Netanyahu, kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in önerisinin görüşüleceğini belirtti.

Netanyahu, savaşın belirleyici olduğunu öne sürerek "Savaştan vazgeçmeyeceğiz." dedi.



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