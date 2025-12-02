İSTANBUL 15°C / 8°C
Netanyahu'nun af talebi İsrail'i karıştırdı: Binlerce kişi sokaklara döküldü

İsrailliler, Başbakan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan yolsuzluk davalarında affını talep etmesini, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı konutları önünde gösteriyle proteste etti.

AA2 Aralık 2025 Salı 14:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailliler af talebinin ardından Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösterilerini sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık konutları önünde Netanyahu'nun af talebini protesto eden İsrailliler, Herzog'a bu talebi reddetmesi çağrısında bulundu.

Batı Kudüs'te düzenlenen gösteride, Netanyahu'nun yargılanmasına devam edilmesi gerektiği belirtilerek, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun af talebinin hayata geçirilmemesi istendi.

Protestocular, İsrail Başbakanı hakkındaki davaların devam etmesi, suçluların adalete teslim edilmesi ve 7 Ekim 2023'te yaşananlarla alakalı resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için geçen ay Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen, geçen hafta, yaklaşık 6 yıldır yargılandığı davadan affı için Cumhurbaşkanı Herzog'a başvuruda bulunmuştu.

Netanyahu'nun rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılandığı davalar için af talep etmesi İsrail siyasetini ikiye bölmüş, iktidar kanadı af talebinin onaylanması çağrısı yaparken muhalefet, affın ancak Netanyahu'nun suçlarını kabul ederek siyasetten çekildiğini açıklamasıyla mümkün olması gerektiğini savunmuştu.

