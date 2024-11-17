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  • Netanyahu'nun evine işaret fişeği atıldı! 3 kişi gözaltına alındı
Dünya

Netanyahu'nun evine işaret fişeği atıldı! 3 kişi gözaltına alındı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna işaret fişeği atılması olayında 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

AA17 Kasım 2024 Pazar 11:41 - Güncelleme:
Netanyahu'nun evine işaret fişeği atıldı! 3 kişi gözaltına alındı
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İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) dün akşam yaşanan olaya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, gözaltına alınan 3 şüphelinin İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi ile Şin Bet tarafından ortak sorgulanacağı bildirildi.

- NETANYAHU'NUN ÖZEL KONUTUNA İŞARET FİŞEĞİ ATILMIŞTI

Başbakan Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutunun bahçesine dün iki işaret fişeği atılmıştı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, yaptığı açıklamada, olayı "suikast girişimi" şeklinde niteleyerek, tartışmalı yargı reformu sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini savunmuştu.

Levin, bu tür davranışların "kolluk kuvvetlerinin seçici uygulamalarının himayesi altında" iki yıldır devam ettiğini, İsrail Yüksek Mahkemesinin de bu davranışlara onay verdiğini öne sürmüştü.

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