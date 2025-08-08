İSTANBUL 30°C / 22°C
8 Ağustos 2025 Cuma
  • Netanyahu'nun Gazze iddiası Trump'ı çıldırttı! Ağzına geleni saydı: Kanıtları gördüm
Dünya

Netanyahu'nun Gazze iddiası Trump'ı çıldırttı! Ağzına geleni saydı: Kanıtları gördüm

ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde açlık olmadığını iddia etmesi üzerine bağırarak, yardımcılarının kendisine bölgedeki çocukların açlıktan öldüğüne dair kanıtlar gösterdiğini ve bunun 'sahte' olarak reddedilmesini istemediğini söylediği bildirildi.

8 Ağustos 2025 Cuma 09:57
Netanyahu'nun Gazze iddiası Trump'ı çıldırttı! Ağzına geleni saydı: Kanıtları gördüm
NBC News'te yer alan haberde, Trump'ın 28 Temmuz'da İskoçya ziyareti sırasında Gazze'de gerçek açlık olduğu açıklaması üzerine Netanyahu'nun ABD Başkanı ile telefonda görüşmek istediği belirtildi.

Talebin ardından Trump ile Netanyahu'nun Gazze'deki durumu ele almak için 28 Temmuz'da telefonda görüştüğü ifade edildi.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, telefon görüşmesinde Netanyahu'nun Trump'a "Gazze'de yaygın açlık olmadığını bunun Hamas tarafından uydurulduğunu" savunduğu kaydedildi.

Bunun üzerine Trump'ın Netanyahu'nun sözünü keserek bağırmaya başladığı ve yardımcılarının kendisine Gazze'deki çocukların açlıktan öldüğüne dair kanıtlar gösterdiğini ve bunun "sahte" olarak reddedilmesini istemediğini söylediği aktarıldı.

Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Trump'ın telefonda Gazze'de "açlık yok" dediği için Netanyahu'ya bağırdığına yönelik haber hakkında yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

- İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL İÇİN SINIRA ASKERİ YIĞINAK YAPIYOR

Öte yandan NBC'deki haberde, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planı için sınıra askeri yığınak yaptığı da bildirildi.

Haberde, uydu fotoğraflarının İsrail ordusunun Gazze kentine karadan başlatılması beklenen işgal öncesi sınırda yığınak yaptığını ortaya koyduğu ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik planın bu sabah Güvenlik Kabinesi'nde onaylandığını bildirmişti.

