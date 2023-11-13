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Dünya

Netanyahu'nun köşeye sıkıştığı zor anları! Suç ortağı ABD'yi hedef aldı

İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu, CNN International canlı yayınına zor anlar yaşadı. 'Neden sorumluluk almıyorsunuz?' sorusuna sinirlenen Netanyahu, sunucuya tepki göstererek ABD'ye yüklendi.

13 Kasım 2023 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Netanyahu'nun köşeye sıkıştığı zor anları! Suç ortağı ABD'yi hedef aldı
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İşgalci İsrail Gazzeli sivillere yönelik saldırılarını 38. günde de aralıksız sürdürüyor. Tepkilerin odağında olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sivillere yönelik katliamları görmezden gelerek küstah açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak CNN International kanalındaki bir canlı yayına katılan Netanyahu burada sunucunun sorular üzerine zor anlar yaşadı. Netanyahu, ABD ile aralarındaki ittifak çatlağı konusundaki soruya sinirlendi.

NETANYAHU ABD'Yİ SUÇLADI

Netanyahu, CNN International sunucusunun "Neden sorumluluk almıyorsunuz?" sorusuna kızarak ABD'yi suçladı.

Spikere tepki gösterip ve ABD'yi suçlayan Netanyahu, ""Bunu birçok kez cevapladım. Bu sorunun savaştan sonra yanıt bulacağını söyledim. İnsanlar zamanında Franklin Roosevelt'e Pearl Harbour'dan sonra bu soruyu sordu mu? George Bush'a 11 Eylül saldırılarından sonra sordu mu?" ifadelerini kullandı.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

İsrail'in yenilmesi halinde savaşın Avrupa ve ABD'ye yayılacağını iddia eden Netanyahu, "Sıradaki siz olacaksınız" dedi.

Öldürülen sivil sayısına karşı sorumluluk almaktan bir kez daha kaçan Netanyahu, "İsrail uluslararası hukuka uygun olarak savaşıyor." ifadelerin kullandı.

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