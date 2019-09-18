İstanbul'u İsrail yaptı, alay konusu oldu

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Netanyahu'nun oğlu 'İsrail' diye paylaştı 'İstanbul' çıktı, alay konusu oldu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail'de seçime giden Arapların yerine İstanbul'daki seçimin paylaşıldığı bir fotoğrafı retweet edince alay konusu oldu.

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İsrail'de genel seçimler sonrası Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi, koalisyonu kuracak sandalye sayısını elde edemedi.
 
Askerlik yasası nedeniyle araları açılan eski iktidar ortağı  Liberman'la yeniden koalisyon kurması beklenen Netanyahu'nun bu kez oğlu, sosyal medyadaki paylaşımıyla gündem oldu.
 
İSTANBUL'DAN SEÇİM FOTOĞRAFINI İSRAİL'DEN SANDI
 
Kurban Bayramı nedeniyle İslam'a ve Müslümanlara karşı hakaret içeren ifadeler kullandığı için tepki toplayan Yair Netanyahu, Twitter'da paylaşılan ve İsrailli Arapların seçime yoğun ilgi gösterdiğini yazan paylaşımı retweet edince, sosyal medyada alay konusu oldu.
 
Aslında fotoğraf İsrail'den değil, İstanbul'daki seçimlerden bir kareye aitti. 
 

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

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