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Dünya

Netanyahu'nun oğlundan insanlık dışı paylaşım! Silmek zorunda kaldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen Meretz Partisinin babasına karşı düzelediği gösteriye tepki olarak, 'Umarım bu protesto nedeniyle ölecek yaşlı insanlar sadece sizin taraftan olur.' dedi.

AA17 Nisan 2020 Cuma 07:43 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 07:44
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Sol blokta yer alan Meretz Partisi, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Tel Aviv'de, Netanyahu karşıtı protesto düzenledi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protesto gösterisiyle ilgili Meretz lideri Nitzan Horowitz, Twitter hesabından "Yolsuzlukla savaş" mesajıyla birlikte alandan bir fotoğraf paylaştı.

Netanyahu'nun oğlu Yair ise Horowitz'in iletisine yaptığı yorumda, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen gösteri düzenlenmesini kastederek, "Umarım bu protesto nedeniyle ölecek yaşlı insanlar sadece sizin taraftan olur." ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi üzerine oğul Netanyahu, skandal tweetini sildi.

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