'Netanyahu'nun partisi Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde gizli çekim yaptırdı'

Yediot Ahronot gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, Likud, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki seçim merkezlerine gönderdiği yaklaşık bin 300 aktiviste gizli kamerayla izinsiz olarak çekim yaptırdı.

Söz konusu habere ilişkin İsrail basınına konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir polis yetkilisi, İsrail Yüksek Mahkemesinden bir hakimin konuya ilişkin incelemesinin devam ettiğini aktardı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, oy kullanmaya giden bazı Filistinlilerin, gizli çekim yaptığı belirtilen İsrailli aktivistlere tepki gösterdiği görülüyor.

Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde gizli çekim yapılmasına ilişkin Netanyahu'nun partisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

- "NETANYAHU ARAPLARIN OY KULLANMA ORANININ YÜKSELMESİNDEN KORKUYOR"

İsrail vatandaşı Filistinlilere ait partilerden Ulusal Demokratik Birlik Partisi lideri Dr. İmtanis Şahada, Likud'un Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde gizli çekim yaptırmasına tepki gösterdi.

Hayfa yakınlarındaki Asfiya bölgesinde oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Şahada, "Faşist sağcı partinin mensuplarının Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı beldelerde seçim sürecini sabote etme girişiminde bulunduğunu öğrendik. Bu girişimlerin amacı oylarımızın meşrutiyetini ortadan kaldırmak ve toplumlarımızda siyasal terörü yaymayı hedefliyor." dedi.

İsrail vatandaşı Filistinlilere sandığa giderek oy kullanma çağrısı yapan Şahada, "Netanyahu ve sağ faşizmi Arap toplumundaki oy kullanma oranının yükselmesinden korkuyor. Buna en güzel cevap oy kullanmaya yoğunlaşmak olacaktır. Bu nedenle halkımızı sandığa giderek oy kullanmaya davet ediyorum. Onların terörü bize boyun eğdiremeyecek." diye konuştu.

İsrail'de 5 milyon 800 binden fazla kayıtlı seçmen, erken genel seçim için bugün sandık başında.

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler, 2 ayrı ittifak çatısı altında seçimlere katılıyor. Haaretz gazetesinin anketine göre, bu partilerden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.