Netanyahu'nun ''sırdaşı'' Gazze saldırıları bittikten sonra seçime gidilmesini istedi

Amidror, katıldığı yerel bir radyodaki programda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ülkedeki siyasi atmosfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Başbakan Netanyahu'nun saldırılar bittikten sonra seçim kararı alması gerektiğini söyleyen Amidror, "Seçimlerin savaştan sonra yapılması uygun olacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail'deki anketlere göre, Netanyahu'ya olan kamuoyu desteği giderek azılıyor. Birçok siyasi uzman, Gazze saldırıları sonrası İsrail'de erken seçime gidileceği yorumunda bulunuyor.

