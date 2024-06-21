İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2024 Cuma / 15 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8499
  • EURO
    35,1566
  • ALTIN
    2500.25
  • BIST100
    10745.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu'nun sözleri ABD'yi hayal kırıklığına uğrattı!
Dünya

Netanyahu'nun sözleri ABD'yi hayal kırıklığına uğrattı!

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son birkaç aydır ABD'nin ülkesine silah ve mühimmat vermediği yönündeki açıklamalarına ilişkin, 'Bu yorumlar bizi derinden hayal kırıklığına uğrattı ve üzdü' dedi.

IHA21 Haziran 2024 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Netanyahu'nun sözleri ABD'yi hayal kırıklığına uğrattı!
ABONE OL

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin ülkesine silah sevkiyatını engellediği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Şaşırtıcı ve kesinlikle hayal kırıklığıydı. Özellikle İsrail'in kendisini Hamas tehdidine ve bölgede karşı karşıya olduğu diğer tehditlere karşı savunmasına yardım etmek için hiçbir ülkenin ABD'den daha fazlasını yapmadığı göz önüne alındığında kesinlikle hayal kırıklığına yol açtı" ifadelerini kullandı. Kirby, "Başkan (Joe Biden) İran'dan İsrail'e ateşlenen balistik füzeler de dahil olmak üzere insansız hava araçlarının ve füzelerin düşürülmesine yardımcı olmak için ABD savaş uçağını devreye soktu. İsrail'in kendisini savunmasına yardım etmek için ABD'den daha fazlasını yapan başka bir ülke yok. Dolayısıyla Başbakan Netanyahu'ya sağlamaya devam edeceğimiz desteğin miktarı göz önüne alındığında bu yorumlar bizi derinden hayal kırıklığına uğrattı ve kesinlikle üzdü" şeklinde konuştu.

NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Haziran'da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ABD'ye silah çağrısında bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile son görüşmesine değinen Netanyahu, "Bakan Blinken yakın zamanda İsrail'deyken samimi bir görüşme yaptık, ABD'nin savaşın başından beri İsrail'e verdiği desteği derinden takdir ettiğimi söyledim. Ama başka bir şey daha söyledim. ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu söyledim. ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, İran'a ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı canı için savaşıyor. Bakan Blinken, yönetimin engelleri kaldırmak için gece gündüz çalıştığına dair bana güvence verdi. Kesinlikle durumun böyle olduğunu umuyorum. Durum böyle olmalı. Bize silahları verin, işi çok daha hızlı bitirelim diyorum" demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.