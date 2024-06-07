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Dünya

Netanyahu'nun süresi doluyor! İsrail Savaş Kabinesi'nde derin çatlak

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın yarın akşam bir açıklama yaparak Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten çekileceğini duyuracağı bildirildi. Gantz, mayıs ayında Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

AA7 Haziran 2024 Cuma 22:30 - Güncelleme:
Netanyahu'nun süresi doluyor! İsrail Savaş Kabinesi'nde derin çatlak
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın Gantz'ın ofisine dayandırdığı habere göre, Gantz yarın akşam bir açıklama yapacak.

Haberde, Gantz'ın yarın yapacağı açıklamada hükümetten çekileceğini duyurmasının beklendiği aktarıldı.

18 MAYIS'TA TEHDİT ETMİŞTİ!

Gantz'ın Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik savaşa ilişkin net bir strateji belirlemesi için verdiği süre yarın akşam sona eriyor.

Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

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