İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2023 Pazar / 6 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaret ertelendi.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 11:59 - Güncelleme:
Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi
ABONE OL

İsrail Başbakanlık Ofisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun gece geçirdiği ameliyat nedeniyle Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini ve ziyaretin yeniden programlanacağını aktardı.

İsrail basınının bildirdiğine göre Netanyahu'nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebilir.

İsrail Başbakanı'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinin de aynı nedenle ertelendiği kaydedildi.

Netanyahu'ya pazar gecesi kalp pili takıldığı ve Başbakan'ın bugün akşam saatlerinde hastaneden ayrılmasının planlandığı duyurulmuştu.

  • Binyamin Netanyahu
  • İsrail Başbakanı
  • Türkiye ziyareti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.