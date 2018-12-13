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Netanyahu'nun Uluslararası Basın Sözcüsü David Keyes istifa etti

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun Uluslararası Basın Sözcüsü David Keyes'in, New York eyaletinde ABD Senatosuna seçilen Julia Salazar'a cinsel istismar uyguladığı suçlamalarının ardından görevinden istifa ettiği bildirildi.

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Yedioth Ahronoth gazetesinde geçen haberde, Netanyahu'nun sözcüsü David Keyes'in cinsel istismar suçlamasından dolayı görevinden istifa ettiği bildirildi.

Haberde Netanyahu'nun istifayı kabul ederek, Keyes'e İsrail'e sunduğu büyük medya katkısından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

Ülke dışındaki suçlamalara ilişkin yetkili olmayan İsrail Sivil Hizmet Komisyonu eylülde yürüttüğü inceleme sonucunda Keyes'i suçsuz bulmuştu.

Keyes'e karşı cinsel istismar suçlamaları Netanyahu'nun ofisiyle çalışması öncesinde ABD'de yaşadığı 2016 yılına dayanıyor. Ayrıca İsrail of Times internet sitesine göre Keyes'e 11 kadın tarafından cinsel istismar suçlaması yapılıyor. Netanyahu, Keyes'i bu yılın başında göreve atamıştı.

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