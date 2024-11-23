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Dünya

Netanyahu'nun yakalanması için ülkesine çağrıda bulundu: Elinizden geleni yapın

Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin, İsveç hükümetine bu karara uyması ve Netanyahu ile Galant'ı yakalayıp mahkemeye teslim etmek için elinden geleni yapması çağrısında bulundu.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 17:25 - Güncelleme:
Netanyahu'nun yakalanması için ülkesine çağrıda bulundu: Elinizden geleni yapın
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Aşırı soğuğa rağmen yaklaşık 1000 kişi, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İsrail'i protesto etmek ve Filistin ile Lübnan'a destek vermek için İsveç'in başkenti Stockholm'de Odenplan bölgesinde bir araya geldi.

Protestoda, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin", "Netanyahu savaş suçlusu" yazılı pankartlarla, Gazze'de öldürülen çocukları temsil eden maketler taşıdı.

Göstericiler arasında yer alan Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, AA muhabirine, "Filistin halkına yönelik soykırımı protesto etmek için buradayım. Bir yılı aşkın süredir insanlık tarihinin ilk canlı yayınlanan soykırımı devam ediyor." dedi.

UCM'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine değinen Gardell, şunları kaydetti:

"Yahudiler ve Romanlara karşı işlenmiş bir soykırımdan sonra kurulmuş olan Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant ile yaşayıp yaşamadığı kesin olmayan Hamas komutanı hakkında tutuklama kararı alması ileriye doğru atılmış büyük bir adım. İsveç hükümetine bu karara uyması ve Netanyahu ve Galant'ı yakalayıp mahkemeye teslim etmek için elinden geleni yapması çağrısında bulunuyorum. Soykırım, suçların en büyüğüdür. Bütün suçların en ağırı ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç, bu nedenle dünyadaki tüm insanları ilgilendiriyor."

  • Uluslararası Ceza Mahkemesi
  • Mattias Gardell
  • Netanyahu

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