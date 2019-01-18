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Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili kararın seçimlerden sonraya ertelenmesi talebi reddedildi

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili kararın seçimlerden sonraya ertelenmesi yönündeki talebini reddetti.

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Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre Mandelblit, Netanyahu'nun avukatına yazılı olarak verdiği cevapta, "Başbakanla alakalı soruşturmaların, erken seçim kararı alınmadan önce başladığını ve planlandığı şekilde devam ettiğini" belirtti.

Mandelblit, Netanyahu'ya hitaben, "Seninle alakalı konularda bu dönemde (seçim öncesi) karar alınmasına mani olmayacağım." ifadesini kullandı.

Mandelblit, Netanyahu'nun avukatının talebi üzerine gelecek hafta kendisiyle bir görüşme gerçekleştireceğini kaydetti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı bildirilmiş, İsrail basını erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

Hakkındaki 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamındaki en az 10 kez ifade veren Netanyahu'ya, "İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı, Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı ve kendisi ile ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlandığı" suçlamaları yöneltiliyor.

Münbiç´ten ilk görüntüler

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