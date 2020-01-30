Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz!

AA 30.01.2020 07:40 - Güncelleme: 30.01.2020 07:40

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının açıklamasının ardından Abbas, Netanyahu'ya sert ifadelerle dolu bir mektup gönderdi.

Mektubun, Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh başkanlığındaki bir heyet tarafından, bugün Rusya'dan dönmesi beklenen Netanyahu'ya ulaştırılması için İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon'a teslim edildiği kaydedildi.

Abbas'ın el yazısıyla ve Arapça yazılan mektupta, söz konusu barış planının ABD ve İsrail tarafının Oslo Anlaşması'ndan çekilmesi anlamına geldiği ve bu durumun Arap Birliği'ne iletileceği belirtildi.

Mektupta Abbas'ın, "Filistin yönetiminin, kuralları çiğneme, İsrail'le güvenlik koordinasyonunu sonlandırma ve imzalanan tüm anlaşmalardan çekilme hakkı olduğunu" ifade ettiği bildirildi.

Abbas mektubunda ayrıca, Filistin halkını sokağa inmeye ve İsrail karşıtı barışçıl gösteriler düzenlemeye çağırma sinyali de verdi.

Haberde ayrıca, Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen telefon görüşmesi talebini geri çevirdiği aktarıldı.

Filistin yönetiminden İsrail televizyonunun haberine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İSRAİL ASKERLERİ, BATI ŞERİA'DA GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ



İsrail askerleri, ABD'nin hazırladığı sözde barış planını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında toplanan Filistinli göstericilere müdahale etti.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, Nablus yakınlarındaki Beyta köyünde gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etmesi sonucu 7 kişi gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenlerden birisinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ayakta tedavi edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün kamuoyuna duyurduğu sözde barış planının akabinde Filistin'in farklı noktalarında gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

- ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI



ABD Başkanı Trump, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.