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Dünya

Netanyahu'ya darbe! Kendi partisinin bakan ve milletvekilleri talep ediyor

İsrail basınına göre, partisinden bakan ve milletvekilleri Başbakan Netanyahu'nun görevden alınmasını tartışıyor.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 07:28 - Güncelleme:
Netanyahu'ya darbe! Kendi partisinin bakan ve milletvekilleri talep ediyor
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması konusunda partisi Likud içinde bile tartışmaların olduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun geleceği, Gazze savaşıyla birlikte Likud Partisinden bakanlar ve milletvekilleri arasında da tartışılmaya başlandı.

Likud üyesi bakanlar ve milletvekillerinin, Netanyahu'dan güvenoyunu çekerek başbakanlıktan düşürmeyi ve yeni bir liderle yola devam etmeyi görüştüğü aktarıldı. Ayrıca bu konunun muhalefet liderleri tarafından da istişare edilmeye başlanmasının durumun ciddiyetini gösterdiğine işaret edildi.

Likud milletvekillerinin neden böyle bir tutum içine girdiğine de değinilen haberde, Netanyahu'nun partinin başında kalması ve gelecek seçimlerde hezimete uğraması durumunda söz konusu milletvekillerinin birçoğunun artık siyasi sistemin önemli bir parçası olamayacakları öngörüsüyle hareket ettiği kaydedildi.

Haberde, dolayısıyla bir grup milletvekilinin Gazze'deki savaşın tamamlanmasının ardından güvenoyunu çekme yönünde adım atma olasılığını incelediği ifade edildi.

Böyle bir durumda hükümete, seçimlerde aday olmayacak, Likud içinden öne çıkan bir ismin başkanlık etmesinin beklendiği aktarılan haberde, Netanyahu'nun bu girişimi engellemek için yeterli zamanı olacağı için bu durum "karmaşık bir siyasi adım" olarak nitelendirildi.

İsrail'deki son kamuoyu yoklamaları, Netanyahu ve lideri olduğu Likud Partisinin güç kaybettiğini, buna karşılık Ulusal Birlik Partisi ve lideri Benny Gantz'ın yükselişte olduğunu gösteriyor.

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