Netanyahu'ya içeriden isyan mektubu: Gazze'ye saldırıları durdur

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Hen Avigdori, esirlerin askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, Gazze'ye saldırıları durdurmasını talep etti.

İsrail ordusunun, 3 esiri, Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğünü açıklamasının ardından, Maariv gazetesi, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Avigdori'nin, Netanyahu'ya gönderdiği mektubu yayımladı.

Mektubunda, Gazze'deki İsrailli esirlerin, askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını ifade eden Avigdori, Netanyahu'dan, Gazze'ye saldırıları durdurmasını istedi.

Avigdori, esirlerin kurtarılması için zaman ve askeri bir yol olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aklı ve kalbi olan herkes için sonuç aynı. İsrail, onları (esirleri) tabutlarda değil, canlı olarak geri döndürmek için bir anlaşma yapmalı, hem de hemen."

- İSRAİL ORDUSU "YANLIŞLIKLA" 3 ESİRİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.

-NETANYAHU'DAN "GEREKEN DERSLERİ ÇIKARACAĞIZ" AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu ise olayla ilgili, sosyal medyada, "Bu dayanılmaz bir trajedi. Bu akşam tüm İsrail devleti yasta." paylaşımında bulunmuştu.

Öldürülen esirlerden dolayı "derin bir üzüntü" duyduğunu vurgulayan Netanyahu, şunları dile getirmişti:

"Bu zorlu akşama rağmen, yaralarımızı saracağız, gereken dersleri çıkaracağız ve gücümüzü seferber ederek, tüm rehinelerin evlerine güvenle dönmesi için çalışacağız."

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:01 İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Hen Avigdori, esirlerin askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, Gazze'ye saldırıları durdurmasını talep etti.

04:51 ABD'nin Florida eyaletinde, Filistin kökenli bir lise öğrencisi, annesinin sosyal medyada yaptığı Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı.

03:54 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, bir grup Filistinli öğrenciyle görüştü.

03:52 İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendileri ile görüşmeyi reddetmesi üzerine, açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

02:53 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmasının ardından çok sayıda esir yakını, Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

02:02 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde, biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

01:02 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze'nin geleceğine ilişkin "Filistin yönetimi, Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte ve kabiliyettedir. Sorun şu ki, konuyu daha geniş bağlamda ele almadan onlardan bunu yapmalarını isteyemeyiz." dedi.

01:01 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Gazze'de sivillerin korunmasının önemine ve ABD yönetiminin iki devletli çözüm konusundaki yaklaşımına vurgu yaptı.

00:58 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Gazze'de haftalardır benzeri görülmemiş bir felaketin yaşandığını belirterek, daha fazla şiddet ve acıyı önlemenin tek yolunun acil ateşkes ilan edilmesi olduğunu söyledi.

00:50 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'deki çatışmaların aylarca sürebileceğini, İsrail'e desteklerinin devam edeceğini ancak sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail güçlerinin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

00:47 Ürdün, İsrail'in Filistin'de görev yapan gazetecilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, Gazze'de Al Jazeera muhabiri ve kameramanını hedef almasını kınadı.

00:14 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlık çalışanlarının gözaltına alınmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

00:09 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 18 bin 800'e çıktı.