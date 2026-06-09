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Dünya

Netanyahu'ya kapılar kapandı! Seçmenin yüzde 61'i yeniden adaylığına karşı

İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI) tarafından yapılan anket, İsrail halkının çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığına karşı olduğunu ortaya koydu.

AA9 Haziran 2026 Salı 23:36 - Güncelleme:
Netanyahu'ya kapılar kapandı! Seçmenin yüzde 61'i yeniden adaylığına karşı
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IDI'nin 31 Mayıs - 5 Haziran tarihlerini kapsayan kamuoyu araştırmasında, Başbakan Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in güvenliğine öncelik verip vermediği algısı ele alındı.

- SEÇMENLERİN YÜZDE 61'İ NETANYAHU'NUN YENİDEN ADAYLIĞINA KARŞI

İsrail'de 2009 yılından bu yana neredeyse kesintisiz şekilde iktidarda bulunan ve ülkenin en uzun süre görev yapan Başbakan'ı Netanyahu'nun, en geç 27 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan genel seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.

Buna karşın IDI anket verilerine göre, İsrail vatandaşlarının yüzde 61'i Netanyahu'nun seçimlerde bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 61'i, Netanyahu'nun ardından göreve gelecek başbakanlar için "en fazla iki dönem" seçilme sınırı getirilmesini istedi.

Söz konusu yasal düzenleme talebine, İsrail siyasetinin sol, merkez ve sağ kanadındaki İsrailli seçmenlerin büyük çoğunluğunun destek vermesi dikkati çekti.

- TRUMP'IN "İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE ÖNCELİK VERDİĞİ" ALGISI AZALDI

Öte yandan IDI anketi, Netanyahu hükümetinin dış politika ve savunma stratejisinde önemli yer tutan ABD desteğine yönelik halk nezdindeki güvenin de ciddi ölçüde gerilediğini gösterdi.

İsrail vatandaşlarının yüzde 44'ü İsrail'in güvenliğinin ABD Başkanı Trump'ın temel öncelikleri arasında yer aldığına inanıyor.

Ankete katılan İsrail vatandaşlarının yüzde 54'ü ise Trump'ın, İsrail'in güvenliğine "çok az veya yetersiz" düzeyde öncelik verdiği kanaatinde olduğunu belirtti.

Yahudi kökenli İsrail vatandaşları arasında mayısta yüzde 64 seviyesinde olan söz konusu oran, ciddi bir düşüş göstererek yüzde 41'e geriledi.

Söz konusu oranın, IDI'nin Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazandığı Kasım 2024'ten bu yana yaptığı ölçümler arasındaki en düşük seviye olduğu vurgulandı.

750'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının hata payı yüzde 3,57 olarak açıklandı.

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