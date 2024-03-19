İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2024 Çarşamba / 11 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3431
  • EURO
    35,2392
  • ALTIN
    2243.05
  • BIST100
    8929.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu'ya kötü haber! İsrail'e silah satışını durduracaklar
Dünya

Netanyahu'ya kötü haber! İsrail'e silah satışını durduracaklar

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada hükümetinin gelecekte İsrail'e silah satışını durduracağını bildirdi.

AA19 Mart 2024 Salı 23:29 - Güncelleme:
Netanyahu'ya kötü haber! İsrail'e silah satışını durduracaklar
ABONE OL

Toronto Star gazetesine konuşan Joly, Avam Kamarası tarafından Filistin hakkında kabul edilen önergenin, bağlayıcı olmamasına rağmen Kanada hükümetinin bundan sonra "İsrail'e silah ihracatını durduracağını" söyledi.

Askeri mal ve teknoloji ihracatına yönelik izinleri onaylama ve reddetme yetkisi bulunan Bakan Joly, yapılan bu değişikliğin "sembolik kalmayacağını", önemli olduğunu vurguladı.

Üzerinde düzeltmeler yapılan önergede, "Filistin Devleti'nin tanınması" şeklindeki ifade "Filistin Devleti'nin kurulmasının desteklenmesi", İsrail'e yönelik silah satışlarıyla ilgili bölümde yer alan "askıya alma" ifadesi ise "durdurma veya yasaklama" şeklinde değiştirildi.

Önergedeki değişiklikler, Kanada Avam Kamarasında 117'ye karşı 204 oyla kabul edildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da önerge değişikliği lehine oy kullandığı bildirildi.

Yeni Demokrasi Partisi (NDP) lideri Jagmeet Singh de gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstediğimiz temel değişiklikler İsrail'e silah satışının sona ermesini sağlamaktı. Bu Kanada'nın daha önce söylediği bir şey değil. Bu önerge artık meclisin iradesi olacak ve hükümet silahların satışının sona erdirilmesi yönünde oy kullanacak." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Joly, İsrail'e askeri malzeme ve teknoloji ihracatına ilişkin ihracat izinlerini 8 Ocak itibarıyla geçici olarak askıya almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.