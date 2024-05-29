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Dünya

Netanyahu'ya kötü haber! Bir ülke daha büyükelçisini geri çekti

Brezilya'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'deki büyükelçisini geri çektiği bildirildi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini 'soykırım' şeklinde niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların 'savaş değil, soykırım' olduğunu söylemişti.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:42 - Güncelleme:
Netanyahu'ya kötü haber! Bir ülke daha büyükelçisini geri çekti
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Brezilya basınında çıkan haberlere göre hükümet, Tel Aviv Büyükelçisi Frederico Meyer'i "istişareler" için geri çağırdı.

Brezilya'nın İsrail'deki diplomatik temsilciliği, maslahatgüzar seviyesinde hizmet vermeye devam edecek.

Ulusal basına konuşan üst düzey Brezilyalı yetkili, İsrail'e yeni bir büyükelçinin kısa zamanda atanmayacağını belirtti.

- SÜREÇ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak 19 Şubat'ta "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.

Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" şeklinde niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva'nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" dile getirmişti.

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