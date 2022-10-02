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Dünya

Netanyahu'ya kötü haber! Son anketler gerçeği ortaya koydu

İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimlere ilişkin yapılan ankete göre, sağcı Likud Partisi lideri ve eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başı çektiği sağ blokun, hükümeti kurmak için gerekli sandalye sayısının gerisinde kaldığı belirtildi.

AA2 Ekim 2022 Pazar 02:12 - Güncelleme:
Netanyahu'ya kötü haber! Son anketler gerçeği ortaya koydu
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) yaptığı ankette söz konusu blokun, Meclisteki 120 sandalyeden 59'unu alacağı öngörülüyor.

Bu da KAN'ın son olarak bir buçuk ay önce yaptığı anketteki sağ blokun 61 olan sandalye sayısının düştüğünü gösteriyor.

Anket, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Var Partisinin ise önceki anketlere göre 1 sandalye daha elde ederek 25'e yükseleceğini öngörüyor.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinin de sandalye sayısının 33'ten 32'ye düşeceği ifade ediliyor.

İsrail, 1 Kasım'da son dört yıl içinde beşinci genel seçim için sandık başına gidecek.

Hükümeti kurmak için ise Mecliste en az 61 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

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