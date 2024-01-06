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Dünya

Netanyahu'ya sitem ettiler: Devlet işliyor olsaydı oğlum kurtarılırdı

Gazze Şeridi'nde öldüğü dün açıklanan İsrailli bir esirin annesi Yael Adar, 'Devlet işliyor olsaydı oğlum kurtarılırdı.' ifadelerini kullandı.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 20:29 - Güncelleme:
Netanyahu'ya sitem ettiler: Devlet işliyor olsaydı oğlum kurtarılırdı
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Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrailli esir Tamir Adar'ın annesi, oğlunun 7 Ekim'deki Hamas saldırılarında öldüğünü iddia eden İsrailli yetkilileri eleştirdi.

İsrail yönetiminin aksine Tamir'in 7 Ekim'deki saldırıda yaralandığını ve Gazze'ye götürüldükten sonra medikal ekipman eksikliği yüzünden hayatını kaybettiğini açıklayan anne Adar, "Tamir, acil tıbbi yardım sağlanamadığı için öldü. Devlet işliyor olsaydı oğlum kurtarılırdı. Bu başarısızlık olmazdı." dedi.

Anne Adar, oğlunun 7 Ekim'de öldürüldüğünün söylenmesiyle "devletin başarısızlığının boyutunu küçültmenin" amaçlandığını vurguladı.

Esirlerin serbest bırakılması için çaba harcanması gerektiğini belirten Adar, "Rehinelerin canlı olarak serbest bırakılması için her şeyin şimdi yapılması gerekiyor. Onlar için de çok geç olmadan ve sonra da '7 Ekim'de öldürüldü' diye yazmadan önce. En değerli şeyi kaybettik. Diğer ailelerin sevdiklerini kaybetmesine izin vermeyin." diye konuştu.

- İsrail'in ağır bombardımanlarında esirler de hayatını kaybediyor

Nir Oz bölgesinin acil müdahale ekibinden Tamir Adar, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısında büyükannesi ile birlikte esir olarak Gazze'ye kaçırılmıştı. Daha sonra büyükannesi Yaffa Adar Hamas ile İsrail arasında varılan "geçici insani ara" karşılığında esirlerin karşılıklı salıverilmesi anlaşması kapsamında kasımda serbest bırakılmıştı.

Tamir'in daha önce Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sırasında esir alındığı ve Gazze'de tutulduğu düşünülüyordu. Nir Oz bölgesi yetkilileri dün Tamir'in aslında 7 Ekim'de öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'deki esirlere rağmen kente yönelik ağır bombardımanları sürdürmesi esirlerin aileleri tarafından öfkeyle karşılanıyor. Saldırıların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ndeki 132 rehineden 26'sının öldüğü açıklanmıştı.

İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekiliyor.

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