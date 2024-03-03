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Dünya

Netanyahu'yu açıkça uyardı: Hamas'ı yok edemeyeceğiz, yüzlercemiz daha ölecek

İsrailli emekli General Itzhak Brik, savaşın bu şekilde sürmesi durumunda korkunç ve dehşet verici bir duruma düşeceklerini belirtere, 'Hamas'ı yok edemeyeceğiz. Kaçırılanlarımızı kurtaramayacağız ve yüzlercemiz daha öldürülecek.' dedi.

AA3 Mart 2024 Pazar 18:18 - Güncelleme:
Netanyahu'yu açıkça uyardı: Hamas'ı yok edemeyeceğiz, yüzlercemiz daha ölecek
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İsrail Maariv gazetesine konuşan Brik, İsrail ordusunun önceden herhangi bir plan olmaksızın yıllardır eğitilmemiş olan birlikleriyle hemen savaşa girdiğini kaydetti.

Brik, düzenli birliklerin bir kısmının, savaş hakkında bilgileri olmadığını ve sivil bölgelerinde savaş eğitimi almadıklarını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze'deki savaş düzeni ve Han Yunus olayına ilişkin Brik, "Askerlerimiz herhangi bir denetim olmadan bir binaya girdiğinde bomba patlıyor, patlama bazen onlarca askerimizi öldürüyor ya da ağır yaralıyor. Genellikle bu durum, derslerin öğrenilmemesinden, durumu kontrol etmeyen üst kademenin takip etmemesi ve ders çıkarmaması durumunda meydana gelir. Sürekli ciddi olaylar yaşanıyor. Sadece cuma günü onlarca asker bomba tuzaklı bir binaya girdi ve hiçbir güvenlik önleminin uygulanmadığı görülüyor. Askerlerden 3'ü öldü, 5'i ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

- SKANDAL VE KAOS

"Bu (Han Yunus'taki pusu), İsrail savaşlarında eşi benzeri olmayan bir skandaldır ve askeri disiplin olarak mutlak bir kaostur." diyen Brik, her bölük komutanının üslerinden talimat almadan, kendi anlayışlarına göre kendilerinin karar verdiğini vurguladı.

Brik, bu türden durumların defalarca olmasına izin verildiğini ve askerlerin toplu halde öldürüldüğünü belirterek, bunun bir kader olmadığını ve en üst kademedeki komutanların ihmallerinden kaynaklandığını ifade etti.

- "HAMAS SAVAŞÇILARI GERİ DÖNDÜ"

Savaşta ordunun gerçek askeri durumuna ilişkin Brik, iki ay önce işgal edilen Gazze Şeridi, Gazze kenti, Cibaliya, Zeytun ve Şucaiyye'de askerlerin öldürülmesi ve yaralanması gibi pahalı bedeller ödeyerek mevzi kaybettiklerini söyledi.

Brik, Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın iki ay önce adı geçen bölgelerde yer üstü ve tünellerde tam kontrolü sağladıklarını açıkladığına işaret ederek, iki ay geçmeden Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tam kontrolü kaybettiklerini, Hamas savaşçılarının büyük sayılarda geri döndüğünü ve bölgede gücünü yeniden toparladığının altını çizdi.

Brik, askerlerin girdiği mekanlarda, Hamas'ın önceden bubi tuzakları hazırladığını, bunların patlatılması sonucu askerlerin öldüğünü söyledi.

- "HER GÜN KABRE GİRİYORUZ"

Savaşın bu şekilde sürmesi durumunda korkunç ve dehşet verici bir duruma düşeceklerini, İsrail kamuoyunun ise bunu anlamadığını ifade eden Brik, "Hamas'ı yok edemeyeceğiz. Kaçırılanlarımızı kurtaramayacağız ve yüzlercemiz daha öldürülecek." şeklinde konuştu.

Birçok savaşa katıldığını ve böyle riskli bir örgütlenme kültürüyle daha önce hiç karşılaşmadığını ifade eden Brik, "Her gün kabre giriyoruz. Her gün askerlerimiz tehlikeli şekilde yaralanmalara maruz kalıyor." dedi.

İsrail ordusu, cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus kentinde bir binada meydana gelen patlamada 3 askerin öldüğünü, 5'i ağır 14 askerin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de konuya ilişkin ordunun patlamayı inceleyeceğini belirterek, Han Yunus'ta savaşmanın "zor" olduğunu ifade etmişti.

  • İsrailli emekli Tümgeneral Itzhak Brik
  • Itzhak Brik
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