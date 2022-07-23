Netanyahu'yu bekleyen yol ayrımı... Siyasi kariyerine son verebilir

İsrail'de yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidilecek. Netanyahu, son dört yılda 3 kez hükümeti kurmada başarısız oldu.

Önceki seçimlerde olduğu gibi, Netanyahu liderliğindeki sağcı Likud Partisi, anketlere göre meclisteki partiler arasında liderliğini sürdürüyor. Dolayısıyla yaklaşan seçimler neredeyse her şeyden çok Netanyahu'nun siyasi şahsıyla ilgili bir durum alıyor.

- NETANYAHU'NUN İKTİDARA DÖNÜŞÜ KURACAĞI İTTİFAKA BAĞLI

Son iki hafta içinde televizyon, radyo ve gazeteler tarafından yayınlanan kamuoyu yoklamaları, Netanyahu kampının seçimlerde 59 sandalye çıkaracağı, Netanyahu'yu başbakanlık koltuğundan eden 8 partili koalisyonunsa 55 sandalye kazanacağını gösteriyor.

Netahyahu cephesinde Likud, Dini Siyonizm, Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri bulunuyor. Muhalif cephede ise Yeni Umut, İsrail Evimiz, Yamina, Bir Gelecek Var, Mavi Beyaz, İşçi, Meretz partileri ile Birleşik Arap Listesi bulunuyor.

Yeni Umut, İsrail Evimiz, Mavi Beyaz partileri Netanyahu hükümetine katılmayı kişisel sebeplerle kabul etmiyor. Söz konusu partilerin liderleri yolsuzluk şüphesiyle suçlanan Netanyahu başkanlığındaki bir hükümette olmayacaklarını söylüyor.

Netanyahu'nun ise hükümet kurmak için meclisteki 120 milletvekilinden en az 61'inin güvenoyunu alması gerekiyor.

İsrail'de eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeniden iktidara dönebilmesinin, sağcı Yamina Partisi'nin yeni lideri Ayelet Şaked veya Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas ile ittifak yapmasına bağlı olduğu belirtiliyor.

Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerin ardından bir kez daha hükümeti kuramaması, siyasi geleceğine tehlikeye sokabilir.

- "YAKLAŞAN SEÇİMLER NETANYAHU'NUN ŞAHSIYLA İLGİLİ"

Tel Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Emmanuel Navon, AA muhabirine, "dört yıldan daha kısa bir sürede 5 kez seçime gidilmesinin nedenini, sağ görüşün baskın olmasına rağmen bazı partilerin Netanyahu'dan desteklerini çekmeleri" olarak değerlendirdi.

Sağ partilerin mevcut meclisteki sandalyelerin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol ettiğine işaret eden Navon, son seçimlerin sonuçlarına bakılırsa sağ lehine bir çoğunluğun bulunduğunu ama Netanyahu'nun artık sağ görüşlü siyasetçilerin desteğini almadığını söyledi.

Bir yıl önce Netanyahu'nun ittifak kurdukları dışındaki sağ partilerin, aralarındaki siyasi farklılıklara rağmen merkez ve sol görüşlü partilere yöneldiğine işaret eden Navon, "Yaklaşan seçimler temelde yine Netanyahu'nun şahsıyla ilgili; partiler onun yanında mı yoksa karşısında mı olacak." dedi.

Netanyahu'nun 61 milletvekili bulamaması halinde yeniden bir çıkmaza girilebileceğini aktaran Navon, bu durumda Netanyahu'nun partisi ve müttefiki olan partilerin kendisinden vazgeçebileceğini belirtti.

Navon, "Şu anda, Likud partisi gerçek bir rakibi olmadan ilerliyor. Bu nedenle başarısızlık halinde, bu Netanyahu'nun şahsının sağcı bir hükümet kurulmasının önündeki en büyük engel olduğu anlamına gelecek." ifadelerini kullandı.

- NETANYAHU AKSİ YÖNDE AÇIKLAMALARINA RAĞMEN BİRLEŞİK ARAP LİSTESİ İLE İTTİFAK YAPABİLİR

Seçimlerden sonra yeni bir bloğun oluşmasının mümkün olduğunu ancak şu anda mecliste bulunan bazı partilerin hayatta kalma şansı konusunda da çok fazla belirsizlik olduğunu aktaran Navon, "Ayrıca hali hazırda ittifaklar içerisindeki bazı partiler seçim barajını aşamayabilir." dedi.

Parlamentonun dağılmasının ve son hükümetin düşmesinin temel nedenlerinden birinin de bazı meclis üyelerinin parti liderliğinin kararlarına uymaması ve desteğini çekmesi olduğunu vurgulayan Navon, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, yaklaşan seçimlerden sonra benzer bir koalisyon kurulursa, her parti lideri, seçim listesini oluştururken çok dikkatli olmalı ve tüm adayların kendisini desteklediğinden emin olmalıdır."

Netanyahu'nun son günlerde defalarca Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi'ne bağlı bir hükümet kurmayacağını açıklamasına ilişkin Navon, Netanyahu'nun geçen yıl bir hükümet kurmaya çalışırken Abbas'la görüştüğünü ve son açıklamalarına rağmen bunun tekrarlanabileceğini söyledi.