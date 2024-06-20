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Dünya

Netanyahu'yu yalanladılar... ABD ile İsrail arasında derin çatlak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Netanyahu'nun ABD'yi silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı açıklamaları yalanladı. Kirbiy, 'Netanyahu'ya sağladığımız destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz. Netanyahu'nun açıklamaları doğru değil.' dedi.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 19:08 - Güncelleme:
Netanyahu'yu yalanladılar... ABD ile İsrail arasında derin çatlak
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John Kirby, gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı ve ABD'yi silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı video hakkında Kirby, videonun şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

Kirby, ABD'nin tüm ülkelerden daha fazla İsrail'e destek sağladığına dikkati çekerek, video karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

İSRAİL'E DESTEK SÖZÜ

"Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz." diyen Kirby, ABD'nin İsrail'e desteğinin süreceğine işaret etti.

Kirby, Netanyahu'nun bunu neden yaptığını kendisine sormak gerektiğini belirterek, videodaki ifadelerinin de doğru olmadığını yineledi.

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