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New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

İngiltere'nin önde gelen perakende giyim mağaza zincirlerinden New Look'un, maliyetin azaltılması, karlılığının artırılması amacıyla ülke genelinde 100 mağazasının kapatılmasının planlandığı bildirildi.

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Şirketin Üst Yöneticisi Alistair McGeorge, konuya ilişkin olarak, "Net bir şekilde perakende şirketlerinin faaliyet ortamındaki zorluklar devam ediyor. Bu durumun yakın zamanda değişmesini beklemiyoruz. Buna rağmen faaliyetlerimizi daha etkin hale getirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Afrikalı perakende devi Christo Wiese'nin yatırım iştiraki Brait, 2015'te New Look'un yüzde 90 hissesini 780 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. 

İngiltere'de 593 mağazası bulunan şirketin geriye kalan yüzde 10 hissesi ise kurucusu Tom Singh'e ait.

 

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