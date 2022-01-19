New York Başsavcılığı'ndan Trump açıklaması

AA 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:22 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:22

New York Başsavcısı Letitia James'in ofisi tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, Trump'ın şirketlerinin uygun şartta kredi almak için varlıkların değerini abarttığı veya vergi indirimi amacıyla taşınmazların değerini düşük gösterdiği üzerine kanıtlar sunulduğu kaydedildi.

Belgelerde ayrıca, yönetici kapasitesinde Trump organizasyonu içinde yer alan Trump'ın kızı Ivanka ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump'ın da bu işlemlere dahil olduğuna işaret edildi.

New York Başsavcılığı, 3 Ocak'ta, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın mahkemede ifade vermelerini talep etmişti.

Trump'ın aile şirketi Trump Organization'da yönetici olan diğer oğlu Eric Trump da daha önce konuyla ilgili mahkemeye çağrılmış ve 2020 sonunda ifadesi alınmıştı.

Mahkemeye sunulan belgelere göre, eyalet yetkililerinin Trump'ın şirketleri aleyhine sivil bir dava açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

Trump, şirketlerine karşı bu soruşturmaların "siyasi" amaçlı yapıldığını ve anayasal haklarının ihlal edildiğini savunuyor.