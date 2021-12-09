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Dünya

New York Başsavcısı, Trump'ı mahkemeye çağıracak

New York Başsavcısı Letita James'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade vermesi için mahkemeye çağıracağı bildirildi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 21:53 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 21:53
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New York Times'ın iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Başsavcısı Letita James, yolsuzluk soruşturması kapsamında Trump'ı 7 Ocak'ta yeminli ifade vermesi için mahkemeye çağıracak.

Soruşturmanın Trump'ın işi ve şirketlerine yönelik olduğu belirtilen haberde, Başsavcı James'in yolsuzluk yapıldığına dair kanıt bulması durumunda Trump'a karşı dava açabileceği ifade edildi.

Haberde, Trump'ın ise New York Başsavcısının ifade verme talebini anayasal hakları kapsamında reddedebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Manhattan bölge savcılığı da Trump'a mülklerinin değerini olduğundan fazla gösterip göstermediğine ilişkin cezai soruşturma yürütüyor.

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