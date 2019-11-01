New York belediyesi kaz ciğerini yasakladı

New York Belediye Meclisi, hayvanların çabuk kilo alması ve ciğerlerinin yağlanması için boğazlarına boru sokularak zorla beslenmesi yoluyla elde edilen kaz ciğerlerinin 2022’den itibaren yasaklanmasını öngören tasarıyı onayladı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kararı imzalayacağını açıkladı. Yasak kapsamında bu yolla üretilmiş kaz ciğeri servis eden ya da satan restoran ve marketlere 2.000 dolara kadar ceza verilecek. Fransız mutfağına özgü bir lüks tüketim maddesi olan kaz ciğeri, (foie gras) üretiminde kullanılan yöntem nedeniyle ABD’de yıllardır tartışma konusu. Hayvanların boğazına boruyla yem basılıyor. Hayvan hakları örgütü PETA’ya göre kaz ve ördek çiftliklerinde yağ ve suyla yumuşatılmış mısırlar, uzun bir boruyla hayvanların boğazına basılıyor.