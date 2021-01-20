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Dünya

New York borsası, Biden'ın yemin töreni öncesi yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreni öncesi güne yükselişle başladı.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 17:57 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:57
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Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 31.054,62 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 3.822,19 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 artarak 13.365,27 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, piyasaların, bugün Biden'ın olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapılacak yemin töreni ve Biden'ın törende yapacağı konuşmayı takip edeceğini belirtti.

Biden'ın göreve geleceği ilk günden itibaren Trump yönetiminin tartışmalı politikalarını geri çevirmek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ekonomiyi canlandırmak için kolları sıvayacağı ifade ediliyor.

Birkaç saat içinde yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olacak Joe Biden'ın bugün Kovid-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği ve ırk eşitliği gibi konularda 10'un üzerinde kararname imzalaması bekleniyor.

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