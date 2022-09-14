İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2022 Çarşamba / 18 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2581
  • EURO
    18,2004
  • ALTIN
    999.657
  • BIST100
    3426.88
Dünya

New York borsası çakıldı

New York borsası, ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından günü sert düşüşle tamamladı.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 00:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Kapanışta Dow Jones endeksi, 1.300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 3,94 azalışla 31.104,97 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 4,32 azalarak 3.932,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,16 kayıpla 11.633,57 puana düştü.

Üç ana endeks de Haziran 2020'den bu yana en kötü günlük performansını kaydetti.

ABD'de ağustos ayı enflasyonunun tahminlerin üzerinde gerçekleşerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasının ardından endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3 olarak yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

Analistler, son verinin enflasyonun yavaşlamaya başladığına ve Fed'in para politikası sıkılaşmasında yakında gevşemeye gidebileceğine dair umutları kırdığını belirtti.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarında, Fed'in eylül toplantısında yüzde 66 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 34 ihtimalle 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.

Nomura analistler de yukarı yönlü enflasyon risklerinin ortaya çıkması nedeniyle Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranını 100 baz puan artırabileceğini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.