ABD'nin kalbinde bomba paniği

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New York İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede bomba alarmı verildi

ABD’nin New York kentinde İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu cadde, şüpheli bir paket ihbarı üzerine bir süre kapatıldı.

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Manhattan bölgesinin orta doğu kesimindeki 2'inci cadde ve bağlantılı sokaklar, içinde bomba ihtimali bulunan şüpheli bir paket ihbarı üzerine New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından kapatıldı.
 
Birleşmiş Milletler ana binasının ve birçok BM Misyonunun da bulunduğu Manhattan'ın en işlek bölgesinde polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu 2'inci caddeyi, yaya ve araç trafiğine kapadı.
 
NYPD'nin twitter hesabından yapılan açıklamada detay verilmezken, bomba imha ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerden sonra kapatılan sokak ve caddeler tekrar trafiğe açıldı.
 
Geçen ay Manhattan'ın iki ayrı bölgesinde, Fulton Street metro istasyonu ve Chelsea'deki sokağa bırakılan içi boş elektrikli tencereler. çevrede panik ve alarma neden olmuş, sabah işe gidiş saatinde gecikmelere sebebiyet vermişti.
 
New York Polisi, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettiği 26 yaşındaki Larry Kenton Griffin adlı şüpheliyi sahte bomba yerleştirmekten tutuklamıştı.

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