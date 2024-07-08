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Dünya

New York Times adaylıktan çekilmesini istemişti! Biden mektup gönderdi

ABD Başkanı Joe Biden, Kongredeki Demokrat üyelere kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden çekilmeyeceğini belirterek, 'Bu yarışta kalmaya ve Donald Trump'ı yenmeye' kararlı olduğunu bildirdi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 19:12 - Güncelleme:
New York Times adaylıktan çekilmesini istemişti! Biden mektup gönderdi
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Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump ile 27 Haziran gecesi çıktığı canlı yayından sonra başlayan "adaylıktan çekilmesi" çağrıları üzerine Kongre'deki demokratlara mektup gönderdi.

Mektupta, sağlığı ile ilgili tartışmaları ve adaylıktan çekilme çağrılarını reddeden Biden, "Basında ve başka yerlerdeki tüm spekülasyonlara rağmen, bu yarışta kalmaya, bu yarışı sonuna kadar götürmeye ve Donald Trump'ı yenmeye kararlı olduğumu bilmenizi isterim." ifadelerine yer verdi.

Biden, Demokratlara birlik olma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu tartışmaları bitirmenin zamanı geldi. Tek bir işimiz var, bu da Donald Trump'ı yenmek. Kararlılığın zayıflaması veya önümüzdeki görevle ilgili netlik eksikliği yalnızca Trump'a yardımcı olur ve bize zarar verir."

DEMOKRATLAR ARASINDA BİDEN'IN ADAYLIĞI HALA SORGULANIYOR

Öte yandan, Biden'ın canlı yayından bu yana defalarca yarıştan çekilmeyeceğini açıklamasına rağmen Demokrat parti kulislerinde adaylığını devam ettirip ettirmeme konusunda tartışmalar devam ediyor.

CNN'e konuşan Biden'ın kampanya yetkilileri, canlı seçim tartışmasından sonra Biden'ın, Senato, Temsilciler Meclisi ve komitelerdeki Demokrat liderler dahil, Washington'da ileri gelen 20 Demokrat Kongre üyesine bizzat ulaşarak onlara endişeleri konusunda güvence vermeye çalıştığını bildirdi.

Ancak buna rağmen dün, yaklaşık 6 üst düzey Demokrat Kongre üyesinin Temsilciler Meclisi azınlık lideri Hakeem Jeffries ile görüşerek, Biden'ın sağlık durumu konusunda endişelerini dile getirdiği ve başkan adaylığını bırakması taleplerini dile getirdiği belirtildi.

Bu isimlerden bazılarının Kongredeki alt komitelerde üst düzey Demokrat üye olarak görev yaptığına dikkati çekildi.

Biden'ın sağlık durumuyla ilgili endişeleri tartışmaya açan canlı yayından önce tatile çıkan Kongre üyeleri, bugün Washington'a dönüyor.

Bu hafta Kongre'deki Demokrat parti üyeleri arasında yapılacak toplantılarda bu konuda tartışmaların devam edeceği, Biden'ın kenara çekilmesi çağrısında bulunacak isimlerin artabileceği tahmininde bulunuluyor.

İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI ELEŞTİRİLERE YOL AÇMIŞTI

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Döggett, 2 Temmuz'da Joe Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaparak, bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

  • Joe Biden
  • Başkanlık Seçimleri
  • Demokrat Üyeleri

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