New York Times, Hamas yetkilisinin ifadelerini çarpıttı! Açıklamada net mesaj

Hamas, "İsrail işgali sürdüğü sürece silahlı direnişin devam edeceğini" belirterek, basında Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk'a atfedilen ifadelerin "yanlış ve bağlamından çıkarıldığını" bildirdi.



Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan açıklamada, "Direniş her biçimiyle kurtuluşa ve topraklarımıza geri dönüşe kadar halkımızın meşru hakkı olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in uluslararası kanunları ihlal ederek Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım uyguladığına ve savaş suçu işlediğine işaret edilen açıklamada, "İsrail işgali tamamen sona erene kadar Hamas'ın ve Filistin halkının direniş hakkına bağlı olduğu" vurgulandı.



Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına işaret edilen açıklamada, "7 Ekim destanı işgal altındaki tüm halkların tarihinde bir dönüm noktası olarak kalacaktır. Filistin ulusal mücadelesinin yolunda stratejik bir dönüm noktasıdır." denildi.

- "MUSA EBU MERZUK'A ATFEDİLEN İFADELER YANLIŞ VE BAĞLAMINDAN ÇIKARILDI"

Hamas Sözcüsü Kasım, basında Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Musa Ebu Merzuk'a atfedilen ifadelerin için "Musa Ebu Merzuk'a atfedilen ifadeler yanlış ve bağlamından çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Merzuk'a atfedilen açıklamalara işaret eden Kasım, "Röportaj birkaç gün önce yapıldı ve yayımlanan ifadeler verilen cevapların içeriğini tam olarak yansıtmıyordu. Röportajda sunulan içerik gerçek anlamına hizmet etmeyen bir biçimde bağlam dışına çıkarıldı." dedi.

"Ebu Merzuk, kutlu 7 Ekim operasyonunun halkımızın direniş hakkı olduğunu, aynı zamanda ablukayı, işgali, yerleşimi reddettiğinin ifadesi olduğunu teyit etmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, Ebu Merzuk'un, başta silahlı direniş olmak üzere topraklarına dönene ve özgürlüğüne kavuşana kadar Filistin halkının her türlü direniş hakkına bağlı olduğuna vurgu yaptığı kaydedildi.



ABD merkezli New York Times gazetesinin haberinde, Ebu Merzuk'a atfedilerek, "Hamas'a ait silahların geleceğinin masaya yatırılması konusunda isteğin olduğu" öne sürülmüştü.

Haberde, 7 Ekim saldırılarına ilişkin Merzuk'un "7 Ekim 2023'teki saldırının oluşturacağı yıkımın boyutunu bilseydim karşı koyardım. Sonuçlarını bilmek desteklemeyi imkansız hale getirirdi." dediği iddia edilmişti.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde Filistinli mahkumlara yönelik baskınlarını ve ihlallerini arttırdığı belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, son haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetin, İsrail'deki aşırı sağcıların Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasın nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının telafisi olduğunu yazdı.

00.54 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kesiminde artan saldırılarından "derin endişe duyduğu" bildirildi.

00.35 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yaşayan binlerce Filistinli sivilin, temiz su, gıda, tıbbi bakım ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

00.08 Hamas, "İsrail işgali sürdüğü sürece silahlı direnişin devam edeceğini" belirterek, basında Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk'a atfedilen ifadelerin "yanlış ve bağlamından çıkarıldığını" bildirdi.