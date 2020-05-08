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Dünya

New York Valisi: Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçtik

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önüne geçtiklerini ve virüsü kontrol altına aldıklarını ancak önlemlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 20:07 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 20:07
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Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, "Artık ilk kez salgının önüne geçtiğimizi hissediyorum, canavarı kontrol edebileceğimizi gördük." dedi.

Salgının kontrol altına alındığını ancak virüsün henüz yok edilemediğini belirten Cuomo, sosyal mesafenin ve güvenlik önlemlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

New York'ta son 24 saatte koronavirüs yüzünden 216 kişinin daha hayatını kaybettiğini vurgulayan Cuomo, virüs nedeniyle ölenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da olduğunu söyledi.

Söz konusu çocuğun koronavirüs ile bağlantılı teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Cuomo, bu çocuk ölümünün ve virüsün çocukları nasıl etkilediğinin araştırılacağını kaydetti.

Cuomo, 'Nadir de olsa çocukların koronavirüs yüzünden hastalandığı ve kawasaki hastalığı ve toksik şok sendromuna benzer belirtiler gösterdiğini görüyoruz.' dedi.

ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta, 25 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 330 bine ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde 1 milyon 299 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 77 bin 559 kişi öldü.

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