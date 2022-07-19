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Dünya

New York ve New Jersey'de hayat felç!

ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde hafta sonu başlayarak devam eden yağmurun sebep olduğu su baskınları hayatı olumsuz etkiledi.

AA19 Temmuz 2022 Salı 07:13 - Güncelleme:
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New York ve New Jersey'in kuzey bölgelerinde pazar gününden başlayarak etkili olan yağmur, birçok iş yeri ve evin zemin katlarını sular altında bıraktı, mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.

New York'un Bronx bölgesinde ve New Jersey eyaleti ile kara sınırının bulunduğu kuzey bölgelerinde iki gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle bazı otobüs yolları sular altında kaldı, trafik felç oldu.

New Jersey'in kuzeyinde bulunan North Bergen ve Passaic bölgelerinde yoğun yağış nedeniyle hızla yükselen nehir suları, etrafındaki sıralanan ev ve işyerlerin 4-5 blok boyunca içine aldı.

Hawthorne bölgesinde pazar akşamı, Passaic nehrinin taşması sonucu bir restoranda mahsur kalan yaklaşık 300 kişi yardım ekiplerince kurtarıldı. New Milford, Bergen ve Hackensack bölgelerinde bazı otobüs hatları trafiğe kapandı.

Oradale semtindeki otobüs garajında düzinelerce halk otobüsü, sular çekilinceye kadar taşıma hizmeti veremedi.

Edgewater semtinde ise taşan yağmur suları, mazgal kapaklarını sökerek metrelerce yükseğe fışkırdı.

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