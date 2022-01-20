New York Vekili Bowman gözaltına alındı

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 23:17 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 23:17

Bowman'ın Sözcüsü Marcus Frias, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Temsilciler Meclisi Üyesi Jamaal Bowman, Kongre önünde oy kullanma haklarının korunmasına ilişkin bir gösteriye katıldı ve Kongre polisi tarafından gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Kongre Polis Birimi ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Göstericiler, Kongre binasının kuzey kısmındaki bir kısmı bloke etmeye başladı. Göstericilere 3 kez uyarıda bulunduk ancak uyarılara uymayan 27 kişiyi gözaltına aldık." açıklamasında bulundu.

ABD Senatosu dün gece yapılan oylamada, "oy kullanma haklarının korunmasına" ilişkin yasa tasarını reddetmişti.

- ABD'DE "OY KULLANMA HAKLARI" TARTIŞMASI

ABD'de birçok Cumhuriyetçi eyalette kabul edilen ve kişilerin oy kullanma haklarını kısıtlayan tasarılar tepkilere yol açmıştı. Bunun üzerine Demokratlar, kişilerin oy haklarının korunması konusunda hazırladıkları tasarıyı Temsilciler Meclisinde geçirmiş ancak yapılan ön yoklamalarda tasarı, 100 sandalyeli Senato'da geçmesi için gerekli olan 60 "evet" oyuna ulaşamayınca süreç tıkanmıştı.

Oy hakları savunucuları ise Senatonun çoğunluğunu elinde tutan Demokratlardan, "filibuster" ismi verilen yöntemi kullanmalarını ve oy sınırını 51'e indirmelerini talep ediyor. Dengenin 50 Cumhuriyetçi-50 Demokrat olduğu Senatoda oy sınırı düşerse "Senato Başkanı" sıfatı taşıyan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu ile tasarı yasalaşabiliyor.